Nowe nagranie z restauracji „Sowa i Przyjaciele”. „Nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT”

Jak informuje portal, w spotkaniu biorą udział europoseł PO Jacek Protasiewicz, biznesmen i były senator PO Tomasz Misiak, poseł PO i rzecznik rządu Paweł Graś oraz członek Rady Nadzorczej LOT Maciej Witucki.

Jednym z tematów rozmowy jest problem ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych.

„No wiesz, wszystko... zawsze coś za coś jest. Alternatywa dla nękania i dla szukania za wszelką cenę, no to jest gdzieś podniesienie czegoś, tak? Podatku albo czegoś” – mówi Paweł Graś.

„Te oszustwa VAT-owskie, to gdziekolwiek słyszę o temacie zorganizowanej przestępczości w Polsce, to już właściwie nie narkotyki” – stwierdza w odpowiedzi Maciej Witucki.

„Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT” – mówi Graś.

„Produkcja faktur jest lepsza” – odpowiada Witucki.

„To jest problem, bo to się wiesz, to jak stonka się przerzuca, wiesz z obszaru na obszar” – stwierdza Graś.

„Tworzysz sieć stu spółek.”.. – mówi Tomasz Misiak.

„Jakich stu? Nie musisz stu tworzyć, no co ty! Problem jest tylko znalezienie... dzisiaj to jest złoto, jutro pręty stalowe, pojutrze wapno, potem olej rzepakowy, potem wiesz, ku***a, każdy towar, absolutnie wszystko możesz... i zanim.”.. – kontynuuje Graś. „…i potem na końcu masz jeden problem, nawet jeśli dopadniesz wszystkich, dopadniesz całą siatkę, dopadniesz wszystko, to musisz udowodnić, że wszystko było świadome i w złej wierze. I udowodnij siódmej firmie w łańcuszku, że ona miała świadomość, że służy to oszukaniu fiskusa, i że ona działała w złej wierze. A żeby ich dopaść, to musisz właśnie to udowodnić” – stwierdza dalej.

