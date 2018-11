Nowe nagranie z restauracji „Sowa i Przyjaciele”. „Nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT”

Jak informuje portal, w spotkaniu biorą udział europoseł PO Jacek Protasiewicz, biznesmen i były senator PO Tomasz Misiak, poseł PO i rzecznik rządu Paweł Graś oraz członek Rady Nadzorczej LOT Maciej Witucki.

Jednym z tematów rozmowy jest problem ze ściągalnością VAT i działalnością mafii podatkowych.

„No wiesz, wszystko... zawsze coś za coś jest. Alternatywa dla nękania i dla szukania za wszelką cenę, no to jest gdzieś podniesienie czegoś, tak? Podatku albo czegoś” – mówi Paweł Graś.

„Te oszustwa VAT-owskie, to gdziekolwiek słyszę o temacie zorganizowanej przestępczości w Polsce, to już właściwie nie narkotyki” – stwierdza w odpowiedzi Maciej Witucki.

„Absolutnie nie opłaca się już produkcji narkotyków, tylko VAT” – mówi Graś.

„Produkcja faktur jest lepsza” – odpowiada Witucki.

„To jest problem, bo to się wiesz, to jak stonka się przerzuca, wiesz z obszaru na obszar” – stwierdza Graś.

„Tworzysz sieć stu spółek.”.. – mówi Tomasz Misiak.