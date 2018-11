Szczery wpis Moniki Miller: Wmówiono mi, że jestem „brzydka” i mam „ryj jak świnia”

„Na niektórych ludzi szkoda słów... Dużo z was pisze mi na co dzień wiele przemiłych i kochanych rzeczy, szczególnie jeżeli chodzi o mój wygląd. Nie zawsze tak było” – pisze na Instagramie Monika Miller. „Był okres w moim życiu kiedy bałam się patrzeć w lustro, a co dopiero robić sobie zdjęcia. Byłam małą dziewczynką, kiedy wmówiono mi, że jestem »brzydka«, że mam »ryj jak świnia« i tak już zostało. Wychodzenie z kompleksów zajęło mi bardzo długo, ale było warto, zawsze jest warto” – podkreśla. Wnuczka Leszka Millera zaznacza, że „kiedy przypomina sobie, że kiedyś była w takim stanie, naprawdę jej siebie szkoda” . „Nie mogę uwierzyć, że ludzie potrafią sobie nawzajem robić takie paskudztwa. Powinniśmy pomagać sobie nawzajem, a nie utrudniać funkcjonowanie w tym społeczeństwie” – pisze na koniec.

Monika Miller opublikowała wpis na kilka dni przed premierową emisją odcinka programu Mai Sablewskiej zatytułowanym „SOS – Sablewska od stylu” . Wywiadu udzieliła jeszcze przed tragiczną śmiercią swojego ojca.

