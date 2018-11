Pole Mokotowskie kryje mroczną tajemnicę? Będą prace archeologiczno-ekshumacyjne

Dziennik informuje, że IPN starał się, aby jeszcze w tym roku rozpoczęły się pierwsze prace archeologiczno-ekshumacyjne, jednak nie udało się dopełnić wymaganych przez instytucje miejskie formalności.

„Gazeta Polska Codziennie” podaje, że Pole Mokotowskie kryć może bardzo mroczną tajemnicę. „Według relacji, do których dotarli pracownicy Biura Identyfikacji i Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 40. i 50. ubiegłego wieku funkcjonariusze komunistycznej machiny zagłady kierowali w to miejsce samochody pełne ciał ofiar totalitaryzmu” – podaje dziennik. Zwrócono uwagę także na to, że katownia przy ulicy Rakowieckiej 37, znajduje się zaledwie o kilka minut drogi od Pola Mokotowskiego.

– Te poszukiwania planujemy na pierwszy lub drugi kwartał przyszłego roku. Wynika to z tego, że nie udało się uzyskać wszystkich wymaganych zgód – mówi w rozmowie z „GPC” Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. – Jest to skomplikowany proces, gdyż różne urzędy muszą wydać nam odpowiednie dokumenty, chodzi m.in. o urząd dróg miejskich, departament zajmujący się zielenią, itp. – dodaje.

Czytaj także:

Znaleziono zaginiony rok temu okręt. Do sieci trafiły zdjęcia wraku