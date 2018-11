Beata Szydło o doniesieniach na swój temat: Ciężko nie mieć wrażenia, że to próby inspirowane

Beata Szydło udzieliła wywiadu tygodnikowi „Sieci”. Była premier stwierdziła, że „od kilkunastu miesięcy co rusz uruchamiany jest festiwal publikacji anty-Szydło”. – Patrząc na precyzję i specyfikę wielu pytań, ciężko nie mieć wrażenia, że to próby inspirowane – dodała.

„W polityce jest jak na boisku”

Polityk odniosła się do publikacji, które miały miejsce po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych, w których powtarzano teorię, że „Szydło przyniosła pecha, bo gdzieś pojechała i przez Szydło ktoś tam przegrał” . – W tych samych miastach byli również inni politycy PiS, łącznie z panem premierem. Gdyby taką logikę stosować, to należałoby się zastanawiać, kto przynosił większego pecha? – zapytała retorycznie wicepremier.