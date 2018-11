Do szpitala we Wrocławiu trafiło 14-miesięczne dziecko. Objawy wskazują na odrę

Chociaż wciąż nie potwierdzono, czy 14-miesięczne dziecko przewiezione do szpitala we Wrocławiu było chore na odrę, objawy wskazywały właśnie na tę chorobę. Jak podaje RMF FM, dziecko, które przyjechało z Ukrainy, przebywa pod opieką polskich lekarzy już od ponad tygodnia. Z kolei pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poinformowali, że na Dolnym Śląsku nie odnotowano potwierdzonego przypadku zachorowania na odrę.

Nieco inaczej sytuacja ma się na Mazowszu. Z danych na dzień 16 listopada wynika, że przez ostatni miesiąc na terenie województwa zgłoszono 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań. Najwięcej, bo 30 zgłoszeń, dotyczyło powiatu pruszkowskiego.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.