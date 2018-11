Pracodawcy RP: PPK wymagają pilnych prac w ramach Rady Dialogu Społecznego

Zdaniem Pracodawców RP Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to korzystne, choć niewystarczające działanie na rzecz przyszłych emerytów. „Już dwukrotnie kolejne rządy obiecywały polskim pracownikom korzystne zmiany dotyczące przyszłych emerytur. Dwukrotnie też pracownicy tracili swoje pieniądze” – czytamy w oświadczeniu organizacji. „Najpierw okazało się, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych nie tylko nie zawiera żadnych środków, ale na dodatek zadłużenie państwa wobec własnych obywateli liczone jest w biliardach złotych. Drugi raz odebrano Polakom oszczędności, które zgromadzili oni w OFE” – dodano.

„Środki prawdopodobnie nie okażą się wystarczające”

W ocenie Pracodawców RP, jeśli PPK ma mieć szanse na sukces, to zabezpieczeniem musi może być wiarygodny mechanizm uniemożliwiający kolejnym rządom wyciąganie z kieszeni osób pracujących ich oszczędności emerytalnych. Takiego rozwiązania obecnie jednak brakuje. Dlatego konieczne jest pilne podjęcie wspólnych prac przez wszystkich zainteresowanych, tj. zarówno rząd, jak pracowników i pracodawców nad wypracowaniem odpowiednich zabezpieczeń w ramach Rady Dialogu Społecznego.

„Pamiętać należy, że środki możliwe do uzyskania przez przyszłych emerytur prawdopodobnie nie okażą się wystarczające. PPK nie jest zatem ostatecznym rozwiązaniem problemu emerytur. Konieczna jest także pilna reforma Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad wypłacania środków obecnym emerytom. To niezwykle trudne zadanie. Trzeba będzie otwarcie przyznać, że nie stać nas na dalsze pogłębianie deficytu funduszu emerytalnego. Dlatego rozwiązanie tego problemu wymaga wypracowania szerokiego porozumienia. Dopiero w ten sposób zostanie znaleziona droga wyjścia z emerytalnej pułapki zastawionej na Polaków jeszcze w ubiegłym stuleciu. Konieczne jest zwiększenia aktywności Rady Dialogu Społecznego” – czytamy dalej.

Pracodawcy RP w pełni popierają PPK. Ich zdaniem to ciekawe rozwiązanie i może okazać się korzystne dla pracowników. Niestety nie stanowi ono rozwiązania wszystkich problemów. Konieczne jest jego dopracowanie. Rada Dialogu Społecznego, w której pracach uczestniczą eksperci zarówno rządu, jak pracowników i pracodawców została powołana właśnie po to, aby przygotowywać wysokiej jakości rozwiązania. Nie oznacza to, że musi wydłużać się czas wprowadzania niezbędnych reform. Przeciwnie, dzięki dialogowi można uzyskać nie tylko lepsze wyniki, ale także osiągać cele w krótszym czasie, podsumowano.

