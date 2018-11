TSUE czeka na odpowiedź Polski. Od jej treści będzie zależeć ewentualny wniosek do KE ws. kary

Jeden z polskich dyplomatów stwierdził w rozmowie z dziennikarką RMF FM, że „wewnętrzne konsultacje w sprawie odpowiedzi trwają i będą jeszcze trwały po południu”. Dlatego też oficjalna odpowiedź ma pojawić się wieczorem. To od niej zależy czy Komisja Europejska wystąpi do TSUE o „nałożenie na Polskę dziennych kar za niewykonanie postanowienia”. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślił, że polska odpowiedź będzie „bardzo konkretna i oparta o bardzo poważną interpretację prawa unijnego, ale także prawa polskiego, które tutaj jest nie mniej ważne”. – Odpowiedzi Polski muszą być bardzo konkretne, zawierać np. projekt nowelizacji ustawy, jeżeli Polska chce przekonać KE – dodawał z kolei unijny prawnik. Co ciekawe, Komisja Europejska oraz prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej twierdzą, że „postanowienie TSUE samo w sobie jest źródłem prawa w Polsce”.

Decyzja TSUE

Informację o decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekazało radio RMF FM. Dotyczy ona zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Resort spraw zagranicznych poinformował na Twitterze, że „postanowienie TSUE nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem w przedmiocie środków tymczasowych, które to rozstrzygnięcie zostanie wydane dopiero po zapoznaniu się przez Trybunał z odpowiedzią Polski na wniosek Komisji Europejskiej”.

Skarga Komisji na Polskę

Z kolei 24 września Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a powodem było naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, które wynika z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, podała KE. Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych do chwili wydania orzeczenia w tej sprawie. „Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, ponieważ narusza zasadę niezależności sądownictwa, a zatem również zasadę nieusuwalności sędziów. Tym samym Polska nie wypełnia, zdaniem Komisji, swoich zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej” – podano w komunikacie.

