Kraków. 27-latek pobity przez ochroniarzy w klubie. Policja szuka świadków

Do zdarzenia doszło 28 października 2018 roku w Krakowie. Policjanci po odebraniu zgłoszenia pojawili się przed jednym z krakowskich klubów, gdzie zastali leżącego, nie dającego oznak życia mężczyznę. Z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do jednego z krakowskich szpitali. Policjantom udało się ustalić wstępny przebieg zdarzenia. Z zebranych informacji wynikało, że poszkodowany 27-latek przebywał wcześniej w lokalu Hush Live i tam został pobity przez pracowników ochrony klubu.

Zatrzymania w sprawie

W kolejnych dniach zatrzymano 6 mężczyzn w wieku od 21 do 46 lat. Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód wszczęła śledztwo w sprawie pobicia. Pięciu zatrzymanych rzekomych sprawców to pracownicy ochrony klubu Hush Live oraz innych pobliskich lokali. Usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

2 listopada 2018 roku zatrzymano kolejną osobę w tej sprawie. Kobiecie przedstawiono zarzut pomocy sprawcom przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Grozi jej 5 lat pozbawienia wolności. Policja apeluje do wszystkich świadków zdarzenia o kontakt pod numerem telefonu 12 61 57 711 lub 997.