Kasa Krajowa SKOK pozwie „Gazetę Wyborczą” za teksty o lokacie w Getin Banku

Wątek próby ulokowania przez Fundację Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie dużych środków w Getin Banku, pojawił się w rozmowie głównego akcjonariusza tego banku Leszka Czarneckiego z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. O sprawie pisała niedawno „Gazeta Wyborcza”.

Leszek Czarnecki pod koniec rozmowy stwierdził, że kilka lat temu senator PiS Grzegorz Bierecki, założyciel i wieloletni szef Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, próbował ulokować w Getin Banku ok. 60-70 mln zł. Czarnecki wskazał, że bank nie przyjął tych pieniędzy w depozyt i jednocześnie poinformował KNF, że zrobił tak ze względu na wątpliwości co do pochodzenia tych środków. Bierecki zaprzeczył informacjom, jakoby starał się zdeponować duże środki w banku Leszka Czarneckiego.

Portal wirtualnemedia.pl przypomina, że w weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej Agnieszka Kublik i Wojciech Czuchnowski poinformowali, że według ich ustaleń rachunek w Getin Banku starał się założyć nie Grzegorz Bierecki, ale Kasa Krajowa SKOK. Na tym rachunku lokatę miała mieć Fundacja Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie, założona przez senatora PiS w 2011 roku.

W poniedziałek 19 listopada Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w oświadczeniu przekazanym portalowi wirtualnemedia.pl stwierdziła, że nie przekazywała żadnych środków finansowych Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie. Kasa Krajowa zapowiedziała, że „podjęła decyzję złożenia pozwu przeciwko wydawcy »Gazety Wyborczej« o pomawianie Kasy Krajowej i SKOK-ów co naraża je na utratę zaufania potrzebnego do wypełniania przez Kasę Krajową i Kasy ich ustawowych funkcji”.