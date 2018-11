Polscy biskupi przeprosili za przypadki pedofilii w Kościele. „Mamy wolę oczyszczenia”

Polski Episkopat opublikował stanowisko dotyczące problemu pedofilii w kościele. Biskupi zwrócili się bezpośrednio do ludzi, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych ze strony duszpasterzy. „Prosimy osoby pokrzywdzone przez duchownych, aby zgłaszały doznaną krzywdę do przełożonych kościelnych oraz do odpowiednich organów państwowych” – napisano. Duchowni podkreślili, że „w ostatnich latach Kościół wstrząsany jest bolesnymi informacjami z kolejnych krajów o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Biskupi dodali, że przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia ofiar, które naznacza ich życie, życie ich rodzin oraz wspólnot kościelnych”.

W stanowisku zaznaczono, że „również w Polsce miały miejsce sytuacje seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych i osoby zaangażowane w Kościele”. „Powtarzamy za Papieżem Franciszkiem: ból dzieci i młodzieży oraz ból ich rodzin, jest naszym bólem. Aby dobrze rozpoznać przyczyny tych czynów i ocenić ich skalę, rozpoczęliśmy zbieranie potrzebnych danych” – zaznaczono w stanowisku.

„Brutalne odarcie z godności dziecka”

Jak podkreślono w dokumencie, „Kościół – będąc wierny słowom Chrystusa – uznaje takie zachowania za ciężki grzech i przestępstwo”. Według biskupów „kiedy ten problem pojawia się wśród duchownych, staje się źródłem szczególnego zgorszenia”. „Rozczarowanie i oburzenie jest tym większe i boleśniejsze, że dzieci zamiast troskliwej miłości i towarzyszenia w szukaniu bliskości Jezusa doświadczają przemocy i brutalnego odarcia z godności dziecka” - napisano.

Episkopat zaznaczył również, że „w każdej diecezji i w wielu prowincjach zakonnych został wyznaczony delegat, który jest odpowiednio przeszkolony przez działające od 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka i upoważniony do przyjmowania zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną a ponadto od 5 lat koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży powołany przez KEP organizuje liczne szkolenia dla duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego”.

Stanowisko Episkopatu ma zostać odczytane podczas mszy świętych w polskich kościołach. Podczas konferencji prasowej abp Stanisław Gądecki dodał, że kwestia walki z molestowaniem seksualnym oraz pedofilią w kościele jest traktowana priorytetowo przez polskich hierarchów a Kościół ma wolę oczyszczenia z grzechu i nadużyć.