Dziennikarz TVP: Nie od razu zaakceptowałem, że mój syn jest homoseksualny

W rozmowie z „Dziennikiem” dziennikarz TVP Michał Olszański mówił m.in. o kryzysie wieku średniego czy pracy w „Pytaniu na śniadanie”. Uwagę internautów zwróciło szczególnie pytanie o syna prezentera, który jest homoseksualistą. Olszański przyznał, że początkowo trudno było mu pogodzić się z myślą, że jego syn jest gejem. – Od małego był zabawnym, przebierającym się dzieckiem. Kiedy dotarło do mnie, że jest gejem, zacząłem się zastanawiać jak sobie z tym dać radę. Nie ukrywam, że miałem z Antkiem konflikty na tle tego, jak wygląda, jak się ubiera. Potem mi szalenie zaimponował, bo gdy odkrył przede mną tę swoją tożsamość, poczułem, że dojrzał – powiedział dodając, że godzenie się z orientacją syna było długotrwałym procesem. Dziennikarz stwierdził, że jego żona już wcześniej wyczuwała, że syn jest homoseksualny.

– Antek był zawsze otyłym dzieckiem, a narzucił sobie taki reżim i tak pięknie schudł, że byłem pod ogromnym wrażeniem tej jego determinacji. Dziś ma 38 lat, jest przystojnym facetem, ogarniętym, bez maniery zachowania w znakomitym, partnerskim związku. Bardzo cenię i lubię jego partnera. Myślę, że gdy człowiek przeżyje to we własnym domu, z bliskimi, to jest cenne doświadczenie, zmierzenia się ze swoimi odwiecznym stereotypem, który masz. Nie mam teraz żadnego problemu z tym, że mój syn jest gejem, nie psuje to naszej relacji ojciec-syn – podkreślił Michał Olszański w rozmowie z „Dziennikiem”.

Czytaj także:

Marcin Najman oskarża TVP Sport i szykuje pozew. „Straty na 1,5 mln zł”