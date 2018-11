Afera KNF. CBA przeszukało mieszkanie Marka Chrzanowskiego

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili przeszukanie na wniosek prokuratury z Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Komisji Nadzoru Finansowego. RMF FM podało ponadto, że agenci CBA przeszukali też gabinety w kilku departamentach w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego. Przejęte tam miały zostać taśmy, na których są zarejestrowane negocjacje prowadzone z bankami należącymi do miliardera Leszka Czarneckiego.

„RMF24 pisze o wejściu CBA do mieszkania byłego Przewodniczącego KNF. Rzeczywiście czynności te były realizowane, ale 14 listopada! CBA weszło równocześnie do siedziby KNF i mieszkania byłego Przewodniczącego. Zabezpieczono dokumenty na potrzeby śledztwa” - napisał na Twitterze Stanisław Żaryn.

Afera KNF

Przypomnijmy, że jako pierwsza o sprawie na podstawie nagrań dostarczonych przez Czarneckiego poinformowała we wtorek „Gazeta Wyborcza". Leszek Czarnecki twierdzi, że Chrzanowski miał zaoferować mu w marcu 2018 roku przychylność dla jego banku w zamian za około 40 mln złotych. Właściciel m.in. Getin Noble Banku całą rozmowę nagrał i powiadomił o niej prokuraturę.

Po publikacji „GW” Marek Chrzanowski złożył dymisję, która została tego samego dnia przyjęta przez premiera. Jednocześnie prokuratura wszczęła śledztwo z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego – przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Szef rządu podczas specjalnego spotkania zobowiązał ministrów Zbigniewa Ziobrę i Mariusza Kamińskiego, a także szefów ABW, CBA i prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego do wyjaśnienia afery KNF.

Przesłuchanie Czarneckiego

Leszek Czarnecki zeznawał w poniedziałek 19 listopada w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Przesłuchanie w sprawie afery KNF zakończyło się po 12 godzinach. – Nie wolno mi komentować przebiegu śledztwa, ale przesłuchanie szło bardzo sprawnie – skomentował krótko po opuszczeniu budynku prokuratury.