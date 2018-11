Afera KNF. PiS zapowiada pozew za słowa o Jarosławie Kaczyńskim

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Katarzyna Lubnauer mówiąc o aferze w Komisji Nadzoru Finansowego stwierdziła, że jest to afera Kaczyńskiego. – To jest afera Kaczyńskiego, nie bawmy się w eufemizmy. To on zaczął demolować instytucje państwa. To on oddał je na żer swojej partii. To ośmieliło aparat PiS do uczynienia z nich prywatnych, partyjnych folwarków – tłumaczyła szefowa Nowoczesnej.

Słowa polityk oburzyły rzeczniczkę Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konferencji prasowej Beata Mazurek oświadczyła, że PiS zamierza pozwać Katarzynę Lubnauer. – Powiem krótko, ta sprawa zakończy się w sądzie. Nie będzie tak, że nasz szef będzie pomawiany przez wszystkich i za wszystko – podkreśliła. Mam nadzieję, że politycy będą się zastanawiać następnym razem, jeżeli o cokolwiek będą go oskarżać – powiedziała.

Afera KNF