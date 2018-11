Gdańsk. Miał molestować dzieci w autobusach. Policja publikuje jego wizerunek i szuka poszkodowanych

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku otrzymali informację, że w tramwaju starszy mężczyzna złapał za krocze małego chłopca. Prowadzący sprawę zaczęli sprawdzać zapisy z kamer monitoringu. Udało im się dotrzeć do pokrzywdzonego chłopca oraz innych osób, które twierdziły, że mężczyzna dopuszczał się podobnych czynów w komunikacji miejskiej na terenie miasta od co najmniej kilku lat. Policjanci przesłuchali kilkadziesiąt osób, wśród których są świadkowie oraz osoby pokrzywdzone.

Śledczy ustalili tożsamość mężczyzny. 67-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Prokurator przesłuchał go i przedstawił mu zarzuty, które dotyczą dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec sześciu małoletnich. Zawnioskował również o aresztowanie mężczyzny, a sąd przychylił się do tego wniosku. Mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Za popełniane czyny grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Wrzeszcz wydał zezwolenie na ujawnienie wizerunku i danych osobowych mężczyzny, przeciwko któremu toczy się postępowanie przygotowawcze. Śledczy chcą w ten sposób dotrzeć do wszystkich osób pokrzywdzonych.

Osoby, które są ofiarami 67- letniego mężczyzny są proszone o kontakt pod numerem telefonu 58 321 63 30 lub (58) 321-60-16. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: rzecznik.gdansk@gd.policja.gov.pl.