Szef EPL: Moja obecność w Warszawie, to jasny sygnał, że należy walczyć z nacjonalizmem w UE

– Z wizytą do Warszawy przyjechał Manfred Weber. Został wybrany ponad 80 proc. większością na kandydata na przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Będziemy wspólnie walczyć o Europę wartości i o Europę wspólnych szans. Cieszymy się, że możemy rozpocząć tę kampanię tutaj w Warszawie – stwierdził Grzegorz Schetyna. Rafał Trzaskowski powiedział podczas konferencji prasowej, że w Europie było olbrzymie zainteresowanie lokalnymi wyborami w Polsce i wszyscy się cieszą, że Koalicja Obywatelska odniosła taki sukces. – To pokazało, że można wygrać z populistami – zaznaczył.

Z kolei Manfred Weber, szef EPL i kandydat tej partii na przewodniczącego Komisji Europejskiej podkreślił, że jest to jego pierwsza podróż po wyborach w EPL. – Wybrałem Warszawę, ponieważ chciałem okazać szacunek Polsce i Polakom. Miałem również okazję odwiedzić dawny nazistowski obóz w Auschwitz. To miejsce, które skłania do refleksji. To z mojej strony jasny sygnał, że będziemy w Europie walczyć z nacjonalizmem i z antysemityzmem – tłumaczył. Dodał, że jego obecność w Warszawie to jasny sygnał, iż należy walczyć z nacjonalizmem i antysemityzmem w Unii Europejskiej. – Europa jest odpowiedzią na nacjonalizm i egoizm i to jest kluczowe zagadnienie dla wyborów do PE - zaznaczył polityk.

W ocenie Webera wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się na wiosnę 2019 roku przesądzą, czy jesteśmy gotowi na wspólne działania i czy będziemy budować wspólną Europę. Kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej dodał, że „EPL chce stworzyć równe warunki życia dla wszystkich Europejczyków”. – Dlatego w szczególności mogą na nas liczyć rolnicy i lokalne społeczności samorządowe. Druga sprawa to relacje ze wschodem. W kwestii Rosji Europa powinna mówić jednym głosem. Potrzebne jest wspólne stanowisko w sprawie Ukrainy i Nord Stream 2 – zapowiedział niemiecki polityk.

Kandydat EPL na szefa KE

Na początku listopada w Helsinkach odbyła się konwencja Europejskiej Partii Ludowej (EPP), która skupia m.in. chadeckie i proeuropejskie partie w Europarlamencie. Podczas zjazd wybrano m.in. kandydata na szefa Komisji Europejskiej, którym został Niemiec Manfred Weber. Polityk pochodzi z Bawarii, jest członkiem tamtejszej chadeckiej partii CSU. Uchodzi za człowieka bliskiego niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. Niemiec zdobył aż 492 głosy delegatów, czyli ok. 79 proc. poparcia.