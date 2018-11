Blogerka Jessica Mercedes załamana. Pokazuje, jak „fachowcy” zrujnowali jej mieszkanie

„Mój remont trwa już 1,5 roku. Dlaczego? Nie wiem, trafiłam na robotników, projektantkę, którzy wszystkich swoich zadań nie wykonują” – pisze przy okazji Instastory blogerka. Później Mercedes pokazuje kolejno swoją kuchnię i łazienkę. W tej drugiej zwraca uwagę na fugę, która wyraźnie jest krzywo położona. „Oj tam Pani Jessica nie zauważy, że wszystko nam się uszczerbiło. Zróbmy to jej byle jak, przecież jest znowu na wakacjach, to co się będziemy starać! Na złość, zniszczyć wszystko, położyć byle jak!” – mówi blogerka. Następnie pokazuje, jak pokruszona została jej wanna z prawdziwego marmuru, którą później dla niepoznaki zaklejono korektorem. „Ja na zmianę płaczę i się śmieje, już nie mogę! Ten proces urządzania tego mieszkania to jakiś horror. Szkoda, że trafiłam na takich ludzi do współpracy” – przyznaje Mercedes.

W następnych fragmentach Jessica Mercedes nie wytrzymała i popłakała się. Blogerka następnie poprosiła o pomoc wszystkich, którzy znają się na urządzaniu wnętrz. – Jak oglądam, jak oni mi to wszytko wykonali, to jest tak chamskie, naprawdę. Ja tu wydałam oszczędności życia na to mieszkanie... – powiedziała na InstaStories.

Jessica Mercedes jest autorką bloga modowego Jemerced oraz założycielką marki „Moiess” . Popularność zyskała dzięki założonemu przez siebie w 2010 blogowi, który teraz należy do najpopularniejszych w Polsce. W 2016 została mianowana „Kobietą roku” w kategorii „Ikona mody” wg magazynu „Glamour”. Prowadzi własny kanał na YouTube, na którym m.in. relacjonuje pokazy mody.

Czytaj także:

Paweł Domagała zażartował z Wojewódzkiego. Ten mu się zrewanżował