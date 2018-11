Black Friday w polskich sklepach. Lidl i Biedronka przedstawiły oferty

Tuż po przypadającym w ostatni czwartek listopada Święcie Dziękczynienia, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest tzw. „Black Friday”, czyli dzień w którym większość sklepów oferuje produkty w rekordowo niskich cenach. Media po raz pierwszy użyły nazwy „Czarny Piątek” w 1981 roku. Miał być to dzień, w którym sprzedawcy zarabiają więcej niż w inne dni. Dobry wynik sklepu zapisywany był zazwyczaj czarnym tuszem, więc jeżeli ich rachunki były „czarne” oznaczało to, że sklepy zarabiały znaczące kwoty. Akcja zdobyła ogromną popularność, dlatego też sklepy na całym świecie będą oferować tego dnia atrakcyjne rabaty. Wiele centrów handlowych wydłuży godziny otwarcia, obniżki cen oferują również sklepy internetowe. W wielu miejscach klienci mogą liczyć nawet na kilka dni promocji pod hasłem black weekend albo black week (czarny tydzień - red.). W tym roku Black Friday wypada 23 listopada. Polskie sklepy również przyłączyły się do akcji.

Zniżki w Lidlu

Od piątku 23 listopada klienci Lidla będą mogli nabyć po obniżonych cenach m.in. artykuły gospodarstwa domowego. Dyskont zdecydował się na zróżnicowane promocje, a największe rabaty sięgają rzędu 81 proc. W ofercie znalazły się m.in. suszarka na pranie, myjka ciśnieniowa, zgrzewarka, termometr, powerbank, multi-blender, czajnik elektryczny czy cyklonowy odkurzacz akumulatorowy.

Biedronka stawia na odzież

Biedronka podczas Black Weekendu oferuje swoim klientom obniżki na ubrania. Warunkiem uzyskania 50 proc. rabatu jest kupno dwóch wybranych produktów z kategorii odzież i obuwie. Odwiedzający dyskont będą mogli kupić w obniżonych cenach m.in. plecaki, torebki, buty, piżamy, bieliznę, podkoszulki i bluzy.

Lista pozostałych sklepów, które będą brały udział w akcji Black Friday: