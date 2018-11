Komisja VAT: Będzie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rostowskiego i Nowaka

W środę 21 listopada w Sejmie obradowała komisja śledcza ds. VAT. Zeznania złożyła była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch. Marcin Horała, szef komisji, powiedział podczas konferencji prasowej, że „z zeznań byłej polityk wynika, że de facto prawo podatkowe w Polsce pisali lobbyści i przedstawiciele firm podatkowych oraz biznesu podatkowego, a siłę polityczną i przełożenie ich decyzji na obowiązujące prawo i na decyzje ministerstw miał zapewniać Sławomir Nowak”. – Może mieć to znamiona przestępstwa – ocenił polityk PiS.

– Można też już w tym momencie mówić o dużym prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. W najbliższych dniach przygotujemy takie dwa wnioski, zawiadomienia o tym, że prawdopodobnie doszło do popełnienia przestępstwa urzędniczego. Jedno to minister Rostowski, który pracownika kancelarii dużej firmy audytorskiej jednocześnie uczynił społecznym doradcą – przekazał polityk PiS. – Druga taka osoba to pan Sławomir Nowak, który jako szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów (...) organizował jakieś zupełnie nieformalne spotkania w KPRM, w których uczestniczyli też pan Janusz Palikot, ale też osoba nazywana przez świadka „cieniem” Janusza Palikota, jakiś doradca stanowiący prawdopodobnie ogniwo pośrednie między lobbystami – dodał Marcin Horała.