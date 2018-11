Premier Morawiecki dla Channel 4: Bruksela nie jest uczciwym pośrednikiem

Dziennikarz Matt Feri przypomniał na wstępie rozmowy, że Polska jest szczególnie zainteresowana przebiegiem rozmów ws. Brexitu ze względu na nieco ponad milion Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Premier Morawiecki zaznaczył, że chciałby, aby osoby te wróciły do Polski. Frei zwrócił w tym miejscu uwagę na to, że relacja Polski i UE jest „momentami trudna” . Premier przyznał, że rzeczywiście „są różne opinie” wśród krajów członkowskich dotyczące prowadzonych negocjacji z Wielką Brytanią. Dodał przy tym jednak, że większość państw składnia się ku rozwiązaniu opartemu na kompromisie. Zaznaczył, że obie strony „stąpają po cienkim lodzie” . Podkreślił, że Theresa May „wie, że może polegać na Polsce” i dodał, że wielokrotnie o tym zapewniał.

Pytany o kwestię reform sądownictwa i stanowiska w tej kwestii UE, Morawiecki zaznaczył, że postawa Brukseli jest jednostronna i często nie jest ona „uczciwym pośrednikiem” między państwami. – Nawet jeśli nie zgadzamy się z wieloma rzeczami, które mówią to powiedzieliśmy sobie: dobrze, ale chcemy stabilności, chcemy zachować jedność i chcemy pokazać, że jesteśmy bardzo pro-europejscy – mówił premier. Dodał, że Polska jest „jednym z bardzo niewielu państw w UE, które są jednocześnie pro-amerykańskie i pro-europejskie” .

Pełna wersja wywiadu premiera Mateusza Morawieckiego dla Channel 4 ma zostać opublikowana na stronie internetowej stacji. Dyskusja toczyć się ma na temat m.in. ustawy IPN czy kryzysu imigracyjnego.