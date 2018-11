Ambasador USA ostrzega Polaków: Zamach na wolne media może zepsuć nasze stosunki

Wizyta Georgette Mosbacher w Sejmie była żywo komentowana w mediach społecznościowych. „Dziś na Wiejskiej gościmy Georgette Mosbacher. Pani Ambasador przysłuchiwała się obradom Sejmu z galerii Sali Posiedzeń, a teraz uczestniczy w spotkaniu Zespołu Parlamentarnego Polska – Stany Zjednoczone” – taka informacja pojawiła się na profilu parlamentu na Twitterze. „Bardzo się cieszę, że miałam dziś okazję przysłuchiwać się obradom Sejmu w Polsce” – skomentowała swoją wizytę Mosbacher.

Wizy i media

Zbigniew Gryglas z Porozumienia napisał z kolei, że przy okazji obecności ambasador USA w Sejmie rozmawiano na temat wiz dla Polaków. – Zrobię wszystko, by wizy dla Polaków przyjeżdżających do USA zostały zniesione – miała powiedzieć Mosbacher. – Powstała grupa robocza ds. zniesienia wiz, co tydzień sprawdzam postępy i wizy będą zniesione – dodała cytowana przez Marcina Święcickiego z PO.

Ten sam poseł przekazał, że ambasador USA wypowiedziała się także na temat mediów. – W Kongresie wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera – miała powiedzieć ambasador.

