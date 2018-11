14 celników w rękach CBA. Łapówki na granicy z Ukrainą, fikcyjne Tax Free

Agenci CBA ustalili, że działający na terenie województwa podkarpackiego przedsiębiorcy, handlowcy wystawiali dokumenty zwrotu VAT dla podróżnych (Tax Free), w których poświadczali nieprawdę co do faktu sprzedaży towarów – albo w ogóle jej nie było lub były to ilości znacznie mniejsze niż wpisane w deklaracje. Takie fikcyjne dokumenty Tax Free trafiały do odprawy celnej.

Ustalenia CBA wskazują, że funkcjonariusze celni w zamian za łapówki potwierdzali rzekomy wywóz towarów poza obszar Unii Europejskiej. Jednorazowo mieli brać od obywateli Ukrainy za taką nielegalną przysługę do kilku tysięcy złotych. Obowiązywała tu niepisana stawka od 2 proc. do 3 proc. wartości wpisanej na deklaracji Tax Free.

Śledczy ustalili, że zatrzymani przez CBA pojedynczy funkcjonariusze celni mogli dokonać od kilkudziesięciu do nawet 200 takich odpraw za łapówki.

Zatrzymani przez CBA trafią do podkarpackiego wydziału prokuratury krajowej, gdzie usłyszą zarzuty.

Sprawa jest w toku, badane są kolejne wątki dotyczące uszczuplenia podatków i przestępczości transgranicznej. Niewykluczone kolejne zatrzymania.

