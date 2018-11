Najnowszy sondaż. Donald Tusk goni prezydenta Dudę

Sondaż wykonany przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zawierał dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczyło tego, na kogo ankietowany chciałby oddać głos w wyborach prezydenckich. 37 proc. osób biorących w badaniu wskazało na Andrzeja Dudę. Tuż za jego plecami znalazł się Donald Tusk z 36 proc. wskazań. Trzecie miejsce przypadło w udziale Robertowi Biedroniowi, na którego chciałoby zagłosować 10 proc. pytanych. Poza podium znaleźli się Paweł Kukiz, Władysław Kosiniak-Kamysz i Janusz Korwin-Mikke.

„Nad powrotem Tuska niech się zastanawia totalna opozycja”

Druga tura także padłaby łupem obecnego prezydenta. Na Andrzeja Dudę zagłosowałoby 46 proc. badanych. Przewodniczący Rady Europejskiej otrzymał z kolei 44 proc. wskazań. Pozostali ankietowani nie chcieliby brać udziału w drugiej turze, lub nie mają zdania.