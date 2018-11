Hanna Gronkiewicz-Waltz dziękuje warszawiakom. „12 lat – to szmat czasu”

Hanna Gronkiewicz-Waltz została zaprzysiężona na urząd prezydenta Warszawy 2 grudnia 2006 roku. W 2010 roku zdecydowała się ubiegać o reelekcję. Wygrała już w pierwszej turze. W 2014 roku po raz kolejny wystartowała z ramienia Platformy Obywatelskiej na prezydenta stolicy. W 2018 dotychczasowa prezydent nie ubiegała się o reelekcję.

W środę 21 listopada, w ostatni dzień swojego urzędowania, Hanna Gronkiewicz-Waltz opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym żegna się z warszawiakami.

„12 lat – to szmat czasu. To czas, w którym najmłodsi zdążyli zdać maturę, studenci rozpoczęli swoje zawodowe życie, a dojrzali przeszli na emeryturę. To czas, w którym zmieniła się i wypiękniała także Warszawa” – mówi.

Podczas nagrania pokazują się inwestycje, które powstały w trakcie jej prezydentury, w tym m.in. bulwary wiślane, druga linia metra, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Pragi.

„To czas pamięci o tych, którym tak wiele zawdzięczamy i oddawania hołdu tym, których już nie ma z nami” – mówi dalej Gronkiewicz-Waltz. „To czas, za który serdecznie dziękuję wam, warszawianki i warszawiacy. Życzę wam, żeby tu, w sercu Polski, żyło wam się coraz lepiej” – dodaje.

