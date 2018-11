Małgorzata Rozenek-Majdan padła ofiarą oszustów. „Kochani nie dajcie się nabrać”

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się reklamy z wizerunkiem Małgorzaty Rozenek-Majdan, Beaty Tadli oraz Martyny Wojciechowskiej. które rzekomo miały zachęcać do zakupu środka odchudzającego Choco Lite. Szybko okazało się, że jest to oszustwo, a firma bezprawnie wykorzystała wizerunki celebrytek. Choć sprawa została zgłoszona na policję, podobne reklamy ponownie pojawiły się w internecie.

Tym razem w artykule wykorzystano fotografię Małgorzaty Rozenek-Majdan z okresu ciąży oraz po niej. Autor reklamy twierdził, że gwiazda TVN schudła dzięki stosowaniu suplementu diety Choco Lite. W tekście pojawiły się nawet słowa, które rzekomo miała wypowiedzieć Rozenek-Majdan. „Nie mogłam uwierzyć, że to takie proste. Nie zmieniłam niczego w swojej diecie czy rozkładzie dnia, a tłuszcz rozpuszczał się jak masło. Kocham ten produkt! W końcu znalazłam dietę, która po prostu działa” – czytamy.

Rozenek-Majdan poinformowała, że jej wizerunek ponownie został bezprawnie wykorzystany. „Od kilku miesięcy mam problemy z oszustami. Pomimo zgłoszenia tej sprawy do odpowiednich służb, rozwiązania ciągle nie widać, chociaż według organów wszystko jest na dobrej drodze. Ta cała sytuacja jest groźna dlatego, że ten specyfik jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, bo to że nie działa to jest tak oczywiste, że nawet nie wspominam. Bardzo mnie martwi, że ktoś mógłby, zachęcony niby „moją” historią wydać swoje pieniądze nie tylko na niedziałający specyfik, ale przede wszystkim szkodliwy dla zdrowia. Kochani nie dajcie się nabrać” – napisała gwiazda TVN na swoim profilu na Instagramie.