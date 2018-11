Ryanair uruchamia nowe połączenie krajowe i znika z Lotniska Chopina

Ryanair poinformował w komunikacie o uruchomieniu w kwietniu 2019 roku nowego połączenia z Krakowa do Szczecina. Będzie ono realizowane trzy razy w tygodniu. – Cieszymy się bardzo z wprowadzenia nowej trasy ze Szczecina do Krakowa. Połączenie zostanie uruchomione w kwietniu i zastąpi inną trasę krajową ze Szczecina do Warszawy. To czwarta trasa Ryanaira ze Szczecina obok Dublina, Liverpoolu i Londynu Stansted. Z okazji ogłoszenia nowej trasy wprowadzamy do sprzedaży bilety na loty ze Szczecina w cenie 17,63 zł. Bilety na loty w promocyjnych cenach na podróż w styczniu 2019r. dostępne są na stronie internetowej – przekazała Olga Pawlonka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ryanaira w krajach Europy środkowo-wschodniej i na Bałkanach.

Jednocześnie z mapy połączeń znikną loty między Warszawą a Szczecinem. Były to ostatnie połączenia, jakie irlandzki przewoźnik realizował ze stołecznego Lotniska Chopina. Ryanair powrócił na stołeczne lotnisko w 2016 roku. Początkowo na mapie połączeń znalazły się loty z Warszawy do Gdańska i Wrocławia, jednak zostały one zawieszone w 2017 roku.

Finalnie w 2018 roku Ryanirem będzie można polecieć na trzech trasach krajowych: Wrocław-Gdańsk, Gdańsk-Kraków oraz Szczecin-Kraków.

Czytaj także:

Tragiczna śmierć na pasie startowym. Pilot nie zauważył człowieka