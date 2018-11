Zaskakujący komunikat w Biedronce. „Prosimy nie sugerować się cenami na opakowaniu”

W jednym ze sklepów sieci Biedronka pojawił się zadziwiający komunikat dla klientów. Nad jedną z lodówek z mięsem umieszczono napis, aby kupujący nie sugerowali się cenami na opakowaniu, ponieważ prawidłowa cena zostanie naliczona na kasie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pytany przez dziennikarzy Wirtualnej Polski o to, czy tego typu komunikat nie narusza prawa stwierdził, że cena to podstawowa informacja, której przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi przed zakupem. W myśl przepisów sklepy są zobowiązane do umieszczania cen w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, ale także na danym towarze, bezpośrednio przy nim lub w jego bliskości. Jeśli zaś cena przy kasie jest inna niż na półce, to klient ma prawo skorzystać z tej, która jest dla niego korzystniejsza.

Co na to Jeronimo Martins

Do sprawy odnieśli się również przedstawiciele Jeronimo Martins, właściciele sieci sklepów Biedronka. – Na opakowaniach mięs widniały regularne ceny jednostkowe i za opakowanie. Ogłoszenie miało na celu zapewnienie klientów, że aktualnie obowiązuje promocja i ceny towarów dzięki niej są finalnie niższe niż nadrukowane na opakowaniu. Promocyjne ceny były przedstawione np. na etykietach cenowych nad danym artykułem – poinformowała w rozmowie z portalem Wirtualna Polska Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych. Przedstawicielka Jeronimo Martins dodała, że zgodnie z prawem w sklepach sieci w przypadku stwierdzenia niezgodności ceny w systemie kasowym z tą umieszczoną na etykietach każdorazowo prawem klienta jest możliwość nabycia artykułu w niższej cenie lub – już po zakupie – otrzymania zwrotu różnicy.