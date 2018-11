Łódzkie. Wybrano nowego marszałka województwa

W wyborach samorządowych do sejmiku województwa łódzkiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 17 mandatów. 12 przypadło Koalicji Obywatelskiej, a 4 Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. W środę podczas głosowania wyłoniono nowego marszałka województwa, którym został Grzegorz Schreiber. Były już poseł oraz sekretarz stanu w kancelarii premiera uzyskał 17 głosów. Jego miejsce w Sejmie zajmie Paweł Rychlik, który piastuje funkcję szefa PiS w powiecie wieluńskim.

Kim jest Grzegorz Schreiber?

Grzegorz Schreiber jest doświadczonym politykiem, który już czterokrotnie dostawał się do Sejmu. W przeszłości należał do NSZZ „Solidarność” oraz do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Był także prezesem klubu Polonia Bydgoszcz, a doświadczenie w dziedzinie sportu zaowocowało stanowiskiem podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu, które piastował w latach 2006-2007. Jego syn Łukasz poszedł w ślady ojca i także robi karierę polityczną. W 2015 startując z listy PiS w okręgu bydgoskim dostał się do Sejmu.