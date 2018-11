IMGW wydało ostrzeżenia. Których województw dotyczą?

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, a także dla części województwa kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że „przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia". Ostrzeżenia wydano w związku z marznącymi opadami i mgłą.

Prognoza pogody

Prognoza pogody na najbliższe dni nie zapowiada się korzystnie. W dzień w przeważającym obszarze kraju będzie duże zachmurzenie. Większe przejaśnienia pojawią się na południu kraju. Na południu i na południowym wschodzie oraz w centrum okresami będzie słabo padał deszcz. Wysoko w Tatrach można się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem. Przed południem miejscami mgła ograniczy widoczność do 200 metrów. Temperatura maksymalna to od 0°C na Suwalszczyźnie, około 4°C w centrum do 8°C na południowym zachodzie. W górach będą występować porywy wiatru do 90 km/h.