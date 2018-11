Jesteś w rezerwie wojskowej? Możesz wkrótce dostać wezwanie

Obecnie prowadzonych jest wiele działań, które mają zachęcić potencjalnych żołnierzy do wstępowania do Wojska Polskiego. Niedawno rozpoczęła się m.in. kampania rekrutacyjna „Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”. Jak podaje Fakt.pl, w ciągu ostatnich tygodni przedstawiciele gminy pojawiają się wraz z wezwaniem do stawienia się w konkretnej jednostce u osób, które należą do rezerwy wojskowej. Co ciekawe, szacuje się, że w 2018 i 2019 roku wezwanie otrzyma ponad 55 tys. osób.

Ćwiczenia mogą trwać od jednego dnia do ponad miesiąca. W ten sposób wojsko zamierza sprawdzić stan swoich rezerw. Ponad 5 tysięcy zaproszeń, które zostały wysłane w tym roku to wezwania na szkolenia jednodniowe. Na czym polegają? Osoby, które się na nich pojawią w ramach ćwiczeń odbiorą mundur, a także zostaną poinformowane o zadaniach, które powinni realizować żołnierze. Złożą również nową (obowiązującą od 1992 roku) przysięgę wojskową. Około 24 tysiące osób ma otrzymać z kolei wezwania na szkolenia 30-dniowe.