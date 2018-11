Trzaskowski o pracy żony w ratuszu i przysiędze bez „tak mi dopomóż Bóg”

W czwartek 22 listopada Rafał Trzaskowski został zaprzysiężony na prezydenta stolicy. Jeszcze tego samego dnia pojawił się w TVN24, gdzie został zapytany o pierwsze decyzje, które zamierza podjąć. – Darmowe żłobki, pakiet senioralny i pakiet dotyczący służby zdrowia i in vitro – powiedział polityk. Dodał, że w poniedziałek poda więcej informacji na temat swoich pierwszych decyzji.

Dzień później nowy prezydent stolicy przedstawił swoich najbliższych współpracowników. – Od samego początku mówiłem, że moja prezydentura będzie czasem mądrej kontynuacji, dlatego że chcemy kontynuować te rzeczy, które były robione dobrze, ale również zmian. Zmiany, która ma polegać na skupieniu się na jakości życia. Zmiany będą dokonywane systematycznie – mówił na konferencji prasowej prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że stanowiska koordynatorek to otwarcie na nowe środowiska. – Z jednej strony mamy doświadczenie, z drugiej nową energię. W poniedziałek zaprezentuję bardzo konkretne priorytety, które chcę realizować w pierwszej kolejności, również z harmonogramem ich realizacji – podkreślił Trzaskowski.

Nowi wiceprezydenci Warszawy:



Paweł Rabiej – reprywatyzacja, polityka społeczna, polityka zdrowotna, dialog z organizacjami pozarządowymi

Renata Kaznowska – polityka edukacyjna, polityka mieszkaniowa (pełniła tę funkcję za czasów Gronkiewicz-Waltz)



Michał Olszewski – fundusze europejskie, polityka rozwoju (pełnił tę funkcję za czasów Gronkiewicz-Waltz)

Robert Soszyński – inwestycje, transport publiczny, remonty dróg

Koordynatorzy:

Justyna Glusman – zróżnicowany rozwój, zieleń miejska, środowiska, smog

Aldona Machnowska-Góra – kultura i komunikacja społeczna

Skarbnik: Mirosław Czekaj (pełnił tę funkcję za czasów Gronkiewicz-Waltz)

Sekretarz miasta: Marcin Wojdat (pełnił tę funkcję za czasów Gronkiewicz-Waltz)

W rozmowie z Radiem Zet Trzaskowski powiedział również, że jego żona, która pracuje w ratuszu w biurze promocji miasta, najprawdopodobniej za kilka miesięcy odejdzie z pracy. - Moja żona jeszcze pracuje w Ratuszu, ale rozmawiamy, żeby poszukać innej pracy. Myślę, że przeciągu kilku miesięcy podejmiemy wspólnie decyzję. Oczywiście jest to decyzja mojej żony. Być może będzie chciała dokończyć projekt, nad którym pracuje, ale w ciągu kilku miesięcy podejmie inne zobowiązania - zapowiedział prezydent stolicy. Pytany o to dlaczego nie zakończył przysięgi słowami: tak mi dopomóż Bóg Trzaskowski powiedział, że reprezentuje pewną instytucję, która powinna być świecka. - Mogłoby to być odebrane jako symbol, że nie będę dbał o świeckość ratusza, a będę – zapewnił. Przypomniał też, że podczas ślubowania w Sejmie dodał te słowa, bo było to jego osobiste wyznanie, gdyż jest osobą wierzącą.

„PiS nie jest tak infantylny"