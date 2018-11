Autostrada A2 całkowicie zablokowana. Korek ma już 45 kilometrów

Kierowcy, którzy podróżują autostradą A2 z Niemiec do Polski i chcą przekroczyć granicę w Świecku, muszą się uzbroić w cierpliwość. Z informacji radia RMF FM wynika, że korek w tym miejscu ma już blisko 45 kilometrów. Wszystko z powodu robót drogowych. Niemieccy drogowcy musieli zwęzić drogę do jednego pasa ze względu na poważny remont trasy przed samym Frankfurtem nad Odrą. Ponadto, ruch w piątkowy wieczór na drogach jest zawsze większy. Jednocześnie podróżom nie sprzyjają warunki pogodowe. Ponadto, warto przypomnieć, że w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018, granicę z sąsiadami Polski można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Przejście graniczne w Świecku jest jednym z najbardziej obleganych na zachodniej granicy.

Tymczasowa kontrola na granicach

Przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów. Kontrola realizowana jest przez patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Straż Graniczna podkreśliła, że kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Osoby i pojazdy będą typowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich. Kontrolowane są jedynie osoby wjeżdżające do Polski.