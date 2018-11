Prognoza pogody na sobotę. Czy spadnie śnieg?

Sobota będzie pochmurna i mglista. Na południu i południowym-wschodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 2 mm, rano miejscami marznące powodujące gołoledź. W górach wystąpią słabe opady śniegu. Na północnym-zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, 4 st. C w centrum kraju do 6 st. C miejscami na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni i wschodni.