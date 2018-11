Wojna w obozie władzy. „Nie wiadomo czy ta łódź dopłynie cało do wyborów”

W najnowszym „Wprost” razem z Elizą Olczyk piszemy o podzielonej prawicy. Afera w Komisji Nadzoru Finansowego skłóciła wszystkich ze wszystkimi w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ale nie oznacza to ani wcześniejszych wyborów ani lawinowych dymisji.

Zjednoczoną Prawicę śmiało można by nazwać dzisiaj podzieloną prawicą. Jej działacze wzajemne obwiniają się o szkodzenie obozowi władzy i wypuszczają przecieki do mediów ukazujących w złym świetle ich wewnętrznych wrogów. Gdy Jarosław Kaczyński kilka tygodni temu mówił do działaczy PIS, że w obozie ma panować zgoda, bo najważniejsze jest zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych, pewnie nie przypuszczał, że wymuszony pokój będzie tak krótkotrwały. – Nie wiadomo nawet czy ta łódź dopłynie cało do wyborów parlamentarnych – mówi ponuro polityk z kręgów rządowych.W Zjednoczonej Prawicy sprawa afery wokół KNF zwyczajnie zeszła na drugi plan. A na pierwszy plan wysunęły się rozgrywki wewnętrzne.