Mazowiecki sanepid podał liczby. 79 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę

Sanepid podaje informacje o okresie od 10 października do 23 listopada 2018 roku. Jak czytamy, łącznie zarejestrowano we wskazanym okresie 79 przypadków podejrzeń zachorowań lub zachorowań na odrę. Do soboty w 14 przypadkach zgłoszeń badania laboratoryjne potwierdziły zachorowanie na odrę, u sześciu osób badaniami wykluczono zachorowanie bądź lekarz rozpoznał inną chorobę. "Trwają dalsze dochodzenia epidemiologiczne, nadal prowadzony jest nadzór epidemiologiczny oraz weryfikacja badań w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zachorowania na odrę oraz szczepienia nieuodpornionych osób z kontaktu. Dotychczas zaszczepiono 521 osób z kontaktu w powiatach, gdzie prowadzone są dochodzenia" – podano.

PWIS informuje, że od 17 do 23 listopada zarejestrowano 22 przypadki podejrzeń/zachorowań na odrę w powiatach: warszawskim – 12 zachorowań, warszawskim zachodnim – 1, pruszkowskim – 5, mińskim – 1, kozienickim – 1, sochaczewskim – 1, grodziskim – 1.

Osoby, które zachorowały, to dzieci w wieku 7 miesięcy – 10 lat (sześć osób) oraz dorośli w wieku 32-57 lat (16 osób – 72 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków). 11 osób nie było sczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań we wskazanym okresie dziewięć osób jest już zdrowych, cztery osoby są nadal hospitalizowane, a pozostali przebywają w warunkach domowych.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.