Kurtki na drzewach? Nietypowa akcja społeczna

Organizatorkami akcji „Otulamy drzewa dla bezdomnych” są Marta Kowalska i jej córka Konstancja. Przedsięwzięcie ma zachęcać ludzi do oddawania kurtek. Należy je zawieszać na drzewach, by osoby, które ich naprawdę potrzebują mogły z nich skorzystać. „Tej zimy w Turcji i Bułgarii na drzewach zawisły kurtki dla bezdomnych i biednych. Rozpoczęliśmy tę samą akcję w Świdnicy, a teraz chcemy ją rozprzestrzenić na całą Polskę. Ogłaszam więc, iż robimy oblężenie na drzewa w każdym mieście Polski” – opisują organizatorki na Facebooku. Zaznaczają, że akcja jest skierowana do tych, którym kurtka i ciepło, które ona daje może dosłownie ocalić życie. „Wybierzcie sobie jakieś charakterystyczne miejsce w centrum miasta, tak aby był tam monitoring. To odzież dla potrzebujących, a nie gadżet dla kogoś do zabawy. Kto ma na zbyciu kurtkę, płaszcz, ciepły sweter, niech podzieli się tym z potrzebującymi. Zalejmy całą Polskę falą kolorów i empatii. Zadziałajmy z serca i z sercem” – zachęcają do przyłączenia się do akcji.

Co ciekawe, do kurtki można dołączyć list. Organizatorki proponują nawet jego treść. „Jeśli jest ci zimno, a brak ci ciepłego ubrania, ta kurtka/płaszcz/sweter jest właśnie dla ciebie. Niech cię ogrzeje w zimne dni. Nie obawiaj się. Śmiało. To prezent specjalnie dla ciebie” – czytamy na Facebooku.