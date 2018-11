TVP odpowiada Giertychowi. „Groźby nie zastraszą dziennikarzy”

Roman Giertych na Facebooku zapowiedział, że będzie pozywał dziennikarzy Telewizji Polskiej za materiały, które naruszają jego dobra osobiste. „Czas przypomnieć TVP, że w Polsce obowiązuje prawo i są niezależne sądy. Od momentu, w którym złożyłem zawiadomienie na szefa KNF w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego, trwa brutalny atak na mnie ze strony TVP. Dotychczasowe działania dziennikarzy tej stacji przeciwko mnie od roku 2015 ignorowałem. Teraz miarka się przebrała” – napisał. „Będę konsekwentnie pozywał każdego dziennikarza i redaktora naczelnego każdego wydania za każdy materiał, który narusza moje dobra osobiste” – czytamy na Facebooku.

„Czarny PR”

Roman Giertych twierdzi, że dziennikarze Telewizji Polskiej przedstawiają go w negatywnym świetle. „W przyszłym tygodniu kieruję pierwsze wezwanie do zapłaty do pani Danuty Holeckiej, która w czasie, gdy pracowałem reprezentując Leszka Czarneckiego w prokuraturze (19.11) poświeciła mi pięć minut w »Wiadomościach«, które się sprowadzały do jednego, czarnego PR”. Dodał, że będzie domagał się wpłaty 200 000 złotych na Caritas lub WOŚP oraz przeprosin. Zapowiedział również, w jaki sposób postąpi, jeżeli jego żądanie nie zostanie spełnione. „Brak realizacji żądania spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W kolejnych dniach będę kierował kolejne wezwania i sprawy sądowe do innych osób z TVP odpowiedzialnych za ten materiał i do samej TVP S.A” – oświadczył.

Oświadczenie TVP

Do sytuacji odniosła się Telewizja Polska. Opublikowano oświadczenie w sprawie. „Zarząd TVP oświadcza, że podejmie zdecydowaną obronę dziennikarzy Telewizji Polskiej, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki i zawodową misję. W tym celu zarząd TVP zlecił analizę prawną ostatnich wypowiedzi p. Romana Giertycha pod kątem m.in. wypełnienia przesłanek z art. 44 prawa prasowego, dotyczącego odpowiedzialności karnej za utrudnienie lub tłumienie krytyki prasowej". Dodano również, że dziennikarze TVP wciąż będą skupiać się na przedstawianiu prawdy. „Groźby p. Romana Giertycha, pełnomocnika banksterów i skompromitowanych polityków nie zastraszą ani nie powstrzymają dziennikarzy Telewizji Polskiej od podawania prawdy i wypełniania misji publicznej" – czytamy w oświadczeniu.

