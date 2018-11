Poseł Platformy Obywatelskiej trafił do szpitala. „Nie ma to ja spędzenie weekendu w izolatce szpitalnej”

„Nie ma to ja spędzenie weekendu w izolatce szpitalnej. Trzymajcie kciuki za moje zdrówko, którego wszystkim życzę, bo nigdy tego daru zbyt wiele” – napisał Jakub Rutnicki, poseł Platformy Obywatelskiej na swoim profilu na Facebooku. Nie wiadomo, na co zachorował Jakub Rutnicki, ani jaki jest powód umieszczenia polityka w izolatce szpitalnej. Polityk jednak powoli wraca do zdrowia. Było ciężko, ale powoli wracam do sił – napisał Rutnicki.

„Ma bardzo dobrą opiekę, ale modlitwa na pewno pomoże”

To nie jedyny polityk, który w ostatnim czasie trafił do szpitala. Kilka dni temu pisaliśmy o chorobie Jolanty Szczypińskiej z PiS. – Jola jest w szpitalu. Walczy z poważnymi powikłaniami po wcześniejszej chorobie. Wspieramy ją. Ma bardzo dobrą opiekę, ale modlitwa na pewno pomoże – mówił anonimowo w rozmowie z WP polityk Prawa i Sprawiedliwości. „Super Express” od innego przedstawiciela tej partii dowiedział się, że Szczypińska jest „poważnie chora, ale to nie nowotwór”. Przed kilkunastoma laty Jolanta Szczypińska zmagała się z nowotworem szyjki macicy. „SE” przypomina, że lekarze dawali jej wówczas 25 proc. szans na wyleczenie. W marcu 2015 roku media informowały o nawrocie choroby. Wówczas jednak polityk nie chciała o niej opowiadać. Angażowała się w walkę o poprawienie bytu pacjentów chorych na raka. Przyznawała, że sprawę tę traktuje osobiście.

Czytaj także:

Posłanka Szczypińska trafiła do szpitala. „Walczy z poważnymi powikłaniami”