Bielan dla „Wprost”: Platforma Obywatelska jeszcze nie raz wypuści dżina Polexitu

Polityk obozu władzy tłumaczy dlaczego partia nie czuje się odpowiedzialna z aferę w Komisji Nadzoru Finansowego. – Nigdy nie twierdziliśmy, że w naszych szeregach są same nieskazitelne osoby. Zdarzają się też wilki w owczej skórze. Deklarowaliśmy natomiast, że będziemy reagować bezwzględnie jeżeli takie wilki dadzą o sobie znać, i to robimy – mówi nasz rozmówca, zaznaczając, że są w obozie władzy i tacy, którzy uważają, że nie doszło do złamania prawa.

– Mogliśmy powiedzieć – wzorem naszych poprzedników – że poczekamy na wyrok sądu. Dopóki go nie ma, to nie będziemy naciskać na rezygnację prezesa KNF. Jestem pewien, że tak by to wyglądało za rządów Donalda Tuska. W taki sposób próbowano zamieść pod dywan aferę Amber Gold. – przekonuje Adam Bielan.

Rozmówca „Wprost” uważa, że wbrew krążącym pogłoskom Donald Tusk nie zaangażuje się w wybory parlamentarne, ponieważ jako unijnego polityka obowiązuje go zasada neutralności. – Będziemy o tym stale przypominać – mówi wicemarszałek Senatu. I dodaje: „Uprzedzaliśmy polityków europejskich, że Tusk, który pierwszą kadencję spędził na zabieganiu o reelekcję, drugą kadencję poświęci odbudowywaniu swojej pozycji w Polsce, łamiąc zasadę neutralności. A to będzie oznaczać obniżanie zaufania do instytucji europejskich. Wielu z nich rozumie dziś te przestrogi”.

Cały wywiad z Adamem Bielanem, w którym m.in. wicemarszałek Senatu tłumaczy czym się różnią media pod rządami PiS od mediów pod rządami PO, można przeczytać w najnowszym tygodniku Wprost.