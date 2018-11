Wpadka Protasiewicza na Twitterze. Na jego profilu pojawił się film pornograficzny

Były europoseł PO, a obecnie członek koalicyjnego klubu parlamentarnego PSL i Europejskich Demokratów podał dalej na Twitterze zaskakujący wpis. W późnych godzinach popołudniowych Protasiewicz podał dalej wpis zawierający film pornograficzny. Kilka godzin później polityk zamieścił na swoim profilu na Twitterze kolejny wpis, w którym tłumaczył się w z wpadki. Żaden postpiąteczek. Niestety, zgubiony telefon, ale już-dzięki handlowej niedzieli- zablokowałem w salonie Orange i więcej głupich żartów nie będzie - napisał były europoseł.

To nie jedyna w ostatnim czasie zadziwiająca aktywność polityka w mediach społecznościowych. Pod koniec października Jakub Kulesza poinformował, że odchodzi z Kukiz'15 i wstępuje do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Skomentował to na Twitterze Marek Jakubiak. „Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił Jakub Kulesza, to drugi po Adamie Andruszkiewiczu mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy” – napisał poseł Kukiz'15.

Na wpis Jakubiaka zareagował wyraźnie zirytowany lider Kukiz'15. „Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanie w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Powodzenia i Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza” – napisał Paweł Kukiz. Kolejny komentarz muzyka był nieco kontrowersyjny. „Synek, znaczy jednego masz z Kornelem, a drugiego z Korwinem. Pytanie – ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty” – dodał Kukiz. „W związku z sytuacją, że utraciłem kontrolę nad swoim kontem na Twitterze, zmuszony jestem konto zlikwidować” – poinformował dzień później Kukiz.

