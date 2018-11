Nowy pomysł polityka PO. „Nie pracujesz, nie dostaniesz 500 plus”

– Będziemy chcieli w następnej kadencji Sejmu zająć się problemem pod tytułem „czy się stoi czy się leży 500 plus się należy”. To jest dysfunkcyjne. 500 plus sprawia, że trwale bezrobotni rodzice nie podejmują pracy, bo korzystają z dodatku. Jeśli ojciec z matką nie pracują a utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych, to jest to problem. Nie może być tak, że obydwoje nie pracują, bo w takich przypadkach 500 plus jest szkodliwe – stwierdził w rozmowie z Super Expressem Jan Grabiec. W ocenie rzecznika PO program powinien zostać rozszerzony i obejmować także tych, którzy mają jedno dziecko. – W tym przypadku nie powinno być kryterium dochodowego – podkreślił polityk.

„Rodzina 500 plus” - sztandarowy program obecnego rządu - zakłada pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu. Osoby, które spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego, otrzymują również pomoc na pierwsze lub jedyne dziecko.

