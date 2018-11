Będzie kolejny proces z udziałem Lecha Wałęsy? Były prezydent żąda przeprosin

W poniedziałek 26 listopada Lech Wałęsa opublikował na swoim koncie na Facebooku wpis, w którym stwierdził, że Jan Pietrzak „w dalszym ciągu mu ubliża”. Były prezydent swoje stanowisko przedstawił w kilku punktach i zapowiedział, że jeśli nie zostanie przeproszony, to z satyrykiem spotkają się w sądzie. Jan Pietrzak wielokrotnie nazywał Lecha Wałęsą „TW Bolkiem” i oskarżał go o „zdradę narodu”, wzywając do ukarania byłego prezydenta.

Byłby to kolejny proces z udziałem Lecha Wałęsy, który choćby w ubiegłym tygodniu spotkał się na sali sądowej z Jarosławem Kaczyńskim. W tamtym wypadku to on był pozwanym. Prezes PiS domaga się od noblisty przeprosin i przeznaczenia 30 tys. złotych na cele społeczne. Wszystko to za stwierdzenie Wałęsy, iż „Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r”..

