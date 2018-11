Cudzoziemiec zatrzymany na lotnisku w Poznaniu. Wpadł przez... brwi

Jak podaje Wirtualna Polska, opisywane zdarzenie miało miejsce w piątek 23 listopada. Podczas kontroli pasażerów, którzy przylecieli z Aten do Poznania, jeden z nich okazał dokument ekwadorski. Uwagę funkcjonariusza zwróciły rysy mężczyzny, które były inne niż osoby na zdjęciu w paszporcie. – Chodziło przede wszystkim o kształt brwi osoby stojącej przed kabiną kontrolerską. Inny był też owal twarzy – powiedziała w rozmowie z WP mjr Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Okazało się, że pasażer jest obywatelem Iranu, do czego sam się przyznał.

Chciał lecieć do Hiszpanii

Mężczyzna powiedział, że kupił ekwadorski paszport w Atenach i zapłacił za niego 300 euro. Dokument nie był jednak podrabiany, a podróżny liczył na to, że funkcjonariusze dadzą się nabrać na podobieństwo jego do osoby na zdjęciu w dokumencie.

Irańczyk planował lecieć z Poznania do Hiszpanii. Po tym, jak jego próba podszycia się pod inną osobę zakończyła się fiaskiem, został zatrzymany i usłyszał zarzut za przekroczenie granicy na podstawie dokumentu, który stwierdzał tożsamość innego mężczyzny. Zanim urzędnicy przygotują dokumentację potrzebną do odesłania go do Grecji, będzie przebywał w ośrodku dla uchodźców.