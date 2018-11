Gowin odwołał spotkanie z ambasador USA. Powodem jej wypowiedź na temat mediów w Polsce

Ubiegłotygodniowa wizyta Georgette Mosbacher w Sejmie była żywo komentowana w mediach społecznościowych. Podczas rozmów z posłami Mosbacher mówiła o wolności prasy w Polsce, co relacjonowali później sami parlamentarzyści. „W Kongresie wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera " – napisał Marcin Święcicki z PO, cytując Mosbacher. „Ambasador Mosbacher na spotkaniu zespołu parlamentarnego PL-USA ostrzega, że w jednej sprawie nie będzie mogła Polsce pomóc, bo jest pełna zgoda co do tego w Kongresie. To atak na wolność mediów. I pyta, czy w sejmie jest przygotowywana jakaś ustawa w tej sprawie” – przekazała klubowa koleżanka Święcickiego, Agnieszka Pomaska.

Co dokładnie powiedziała Mosbacher?

Do nagranej wypowiedzi Mosbacher dotarła Agencja Informacyjna Polska Press, o czym poinformowała na Twitterze. „Czy będzie jakiś procedowany projekt, co do którego państwo myślicie, że należy się zainteresować, czy też coś może nas niepokoić? (...) Powinniście mieć świadomość, że jedna rzecz, co do której Kongres amerykański się zgadza zarówno Demokraci, jak i Republikanie, to jest wolność prasy" – powiedziała ambasador USA.

Mosbacher podkreśliła, że „Kongres jest bardzo pozytywnie nastawiony do Polski” . – I Demokraci i Republikanie bardzo chętnie pomagają Polsce, bo wiedzą, że Polska jest bardzo ważnym sojusznikiem. Ale, to się może wszystko posypać, jeśli chodzi o wolność prasy, to tu wszystko jest czarno-białe w USA. I mówię to państwu, bo słyszę o tym ciągle – podsumowała.

Wypowiedź ambasador USA spotkała się z ostrą reakcją Jarosława Gowina. Z informacji uzyskanych przez „Do Rzeczy” wynika, że wicepremier odwołał spotkanie z Mosbacher, które miało być zorganizowane z jej inicjatywy. Minister nauki i szkolnictwa wyższego miał odebrać słowa Mosbacher jako popieranie konkretnej stacji telewizyjnej oraz naciskanie na ustawodawcę.