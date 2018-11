„Gang słodziaków” promuje przestępczość zorganizowaną? Nietypowa skarga na akcję Biedronki

Nowa akcja lojalnościowa w Biedronce ruszyła w poniedziałek 27 sierpnia. Podobnie jak przy poprzednich promocjach, klienci otrzymują naklejki za zakupy, które później będą mogli wymienić na pluszowe maskotki. Teraz są to być zwierzątka, m.in. sowa, królik, jeż i lis. Ponadto w dyskontach sprzedawana jest książka o przygodach Gangu Słodziaków. Choć jak wynika z danych Jeronimo Martins, akcja podbiła serca klientów, niektórzy dopatrzyli się w niej poważnego zagrożenia. Jak podaje portal Bezprawnik, do Komisji Etyki Reklamy trafiło zawiadomienie od osoby, która doszukała się w akcji...promocji przestępczości zorganizowanej. „Jak wiemy, jest zorganizowaną grupą przestępczą. Poprzez zbitkę słów Gang Słodziaków oswajamy dzieci z przestępczością oraz pokazujemy, że nie ma nic złego w grupach przestępczych” – twierdzi autor zgłoszenia.



Co na to Biedronka?

Biedronka w komunikacie podkreśliła, że „akcja ma na celu promowanie wśród dzieci czytelnictwa, kreatywności, wyobraźni, wartości rodzinnych oraz przyjaźni a samo słowo gang oznacza także chodzenie lub podróż”. „Użyte w kontekście akcji hasło Gang Słodziaków, przeciwnie do twierdzenia skarżonego, nie jest i nie może być utożsamiane z grupami przestępczymi oraz nie zachęca odbiorców do popełniania przestępstw. Hasło to jest przykładem rozpoznawanego w językoznawstwie oksymoronu, czyli metaforycznego zestawienia pojęć o przeciwstawnym znaczeniu inaczej antylogią, w tym przypadku zestawieniem słów »gang« oraz »słodziaki«” – napisał do Komisji Etyki Reklamy reprezentant portugalskiej sieci.



Komisja stwierdziła, że promocja „nie prezentuje treści, które mogłyby zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży” a skarga została oddalona.

