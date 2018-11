Ministerstwo apeluje o ostrożność. Rozsyłane są fałszywe wiadomości SMS

„W ostatnich godzinach pojawiły się fałszywe informacje SMS sugerujące możliwość wykonania operacji finansowej z użyciem serwisu Profil Zaufany. Tego typu informacje nie pochodzą od administratorów systemu, a od oszustów” – podkreśla w komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji. Podano, że wiadomości zawierają link, który może być niebezpieczny. „Prosimy o ignorowanie tego typu wiadomości” – apeluje resort.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie oraz składać podpis zaufany. Stanowi alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Dzięki niemu można między innymi wnosić do urzędów podania, wnioski, skargi, opłaty i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w urzędzie. W celu uzyskania Profilu Zaufanego należy złożyć odpowiedni wniosek poprzez ePUAP, po czym udać się z dowodem osobistym lub paszportem do punktu potwierdzającego.