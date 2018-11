Fałszywy alert RCB. Sprawą zajmuje się ABW i policja

Nadawca „Alert RCB” wysyłał wiadomości SMS o następującej treści: „Uwaga! Mężczyźni w wieku 18-65 lat zamieszkali na terenie gminy Dukla zobowiązani są do stawienia się na terenie urzędu gminy w dniu 27.11.2018 o godzinie 10.00 w związku z sytuacją kryzysową na Ukrainie. Proszę oczekiwać dalszych komunikatów”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w oficjalnym komunikacie poinformowało, że nie było nadawcą alertu dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. „Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysyłało Alertu RCB, dotyczącego zgłaszania się mężczyzn do urzędów gmin. Sprawą fałszywych SMS-ów zajmuje się już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja. Informacje otrzymaliśmy od mieszkańców gmin położonych na wschodzie Polski”. – czytamy. Obecnie trwa pilotaż programu „Alert RCB”, który oficjalnie ma wystartować 12 grudnia. Zgodnie z założeniami ma przekazywać osobom korzystającym z telefonów komórkowych informacje o występowaniu zagrożeń.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

RCB to państwowa jednostka podległa premierowi. Do jej podstawowych zadań należy prowadzenie analizy zagrożeń, a także opracowywanie rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych. Do kompetencji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa należy również koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach. RCB rozpoczęło działalność w 2008 roku.