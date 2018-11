Niepełnosprawny radny elekt nie złożył ślubowania, bo nie mógł wejść na 1. piętro

– Z naszej strony wydawało się, że problem rozwiąże wniesienie pana Łukasza na wózku inwalidzkim do sali, gdzie miała miejsce ta sesja, ale nie wyraził zgody na taką formę pomocy – powiedział Jerzy Erwiński, zastępca burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego.

Zdaniem pana Łukasza, taka „pomoc” mogłaby się skończyć wypadkiem. – Bardzo mocno mogłoby się to źle skończyć ze względu na to, że wózek aktywny też ma swoje pewne predyspozycje związane z wywrotnością – stwierdził radny elekt.

Problem z wzięciem udziału w sesji rady miasta nie był jedynym. Jak relacjonuje pan Łukasz, dotknęło go również zachowanie seniora rady miasta. – Senior zadeklarował, że to ja nie zgadzam się na wzięcie udziału (w sesji – red.), a tym bardziej – zabrzmiało to obraźliwie – że ze względu na to, że jest kworum, beze mnie również poradzą sobie, żeby takie obrady przeprowadzać – dodał Łukasz Dudek.