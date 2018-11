Tych piosenek nie usłyszycie w kościele. Biskup wydał instrukcję

Instrukcja autorstwa biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego i księdza Michała Olejarczyka, przewodniczącego komisji muzyczno-organistowskiej dotyczy tego, jakie pieśni oraz utwory mogą być grane podczas mszy świętych bądź sakramentów takich jak śluby czy pogrzeby. W liście podkreślono dużą wagę muzyki w Kościele, która z obrzędami chrześcijańskimi była zawsze związana a psalmy, hymny i pieśni stanowiące część Biblii, stały się nośnikiem prawd objawionych. Autorzy zwrócili także uwagę na to, że kościół powinien zwrócić uwagę na edukację muzyczną parafian. Zalecono, żeby raz w miesiącu organizowane były lekcje śpiewu dla wiernych, szczególnie dla młodego pokolenia.

„Pieśni, które można wykonywać podczas Mszy Świętej powinny pochodzić z bogatego skarbca tradycji Kościoła, prezentując właściwą treść i formę. Powinny one również posiadać aprobatę stosownej władzy kościelnej” - napisano. Najwięcej emocji wśród wiernych wzbudził fragment dotyczące utworów o charakterze świeckim. Bp Piotrowski zaznaczył, że nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim(w szczególności, gdy chodzi o Msze Święte ze sprawowaniem sakramentu małżeństwa oraz podczas liturgii pogrzebowej). Muzyka filmowa, rozrywkowa, piosenki często pozbawione właściwej treści i formy, nie mogą znaleźć miejsca podczas Eucharystii. Przykładem utworów niedopuszczonych do wykonywania podczas liturgii Mszy Świętej są choćby: „Hallelujah” Leonarda Cohena, „The winner takes it all” zespołu ABBA, „Pory roku” A. Vivaldiego, „Marzenie” R. Schumanna, muzyka z filmu „Misja” E. Morriconego czy kompozycje zespołu The Beatles.

