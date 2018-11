Volvo dziękuje polskim strażakom. Poruszające nagranie trafiło do sieci

„W Polsce jest ich prawie 400 000. Czy są wśród Was strażacy?” – brzmi podpis pod filmem, opublikowanym przez Volvo Trucks Polska na YouTube. Materiał zebrał już ponad 19 tys. wyświetleń. Emisja spotu inicjuje tydzień poświęcony polskiej Straży Pożarnej.

Dlaczego strażacy stali się głównymi bohaterami nagrania Volvo? Ma to związek z ich udziałem w akcji ratowniczej podczas gaszenia potężnych pożarów w Szwecji. Nagranie z serwisu YouTube to tylko część aktywności szwedzkiej marki w kontekście akcji „Strażacy - dziękujemy!”. Na profilu Volvo Trucks Polska na Facebooku można znaleźć inne spoty oraz zdjęcia nawiązujące do pracy strażaków.

Dwa tygodnie w Szwecji

Polscy strażacy podczas 14-dniowej misji, pomagali szwedzkim służbom w walce z pożarami lasów. Rejon działania Polaków obejmował 6,5 tys. hektarów lasów. W akcji gaszenia pożarów w Szwecji brali udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 pojazdów z każdego z tych województw). Dodatkowo wspierali ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP (9 ratowników i 4 pojazdy). Do Szwecji wyruszyli 20 lipca br.

Misja od początku planowana była na okres do 14 dni. W tym czasie polscy strażacy byli samowystarczalni pod względem logistycznym (własne namioty i wyżywienie) oraz medycznym (w skład grupy wchodzili również ratownicy medyczni). Podczas tych dwóch tygodni strażacy pracowali bez dnia przerwy w tzw. sposób „rotacyjny”. Oznacza to, że cały czas w akcji brało udział około 60 proc. strażaków. Natomiast około 40 proc. w tym czasie wypoczywało po 12 godzinnej służbie. Polscy strażacy bronili przed ogniem m.in. miejscowość Karbole, z której wcześniej ewakuowano mieszkańców. Zbudowali tam linię obrony o długości siedmiu kilometrów.

